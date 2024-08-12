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"На смерть": Зеленский получил резкий ответ после слов о Курской области

"На смерть": Зеленский получил резкий ответ после слов о Курской области

Global Look PressВчера 1,5K прочитали Пользователи соцсети X возмутились после слов президента Украины Владимира Зеленского, который высказался о ситуации в Курской области.

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