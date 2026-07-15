Catalyst Bancorp завершила приобретение Lakeside Bancshares за 41 миллион долларов

Луизианский банковский холдинг Catalyst Bancorp, являющийся материнской компанией Catalyst Bank, официально объявил об успешном завершении ранее анонсированной сделки по приобретению Lakeside Bancshares и ее дочернего Lakeside Bank.
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