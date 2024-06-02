МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

7 137 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Учебный центр ФПС
    А никто и не боится, знают, что Россия ничего не сделает! Только слова. У нашей элиты дома там за бугром,  дети там ж...Дрон-разведчик СШ...
  • Нина СаковичКостенко
    Какие нафиг намеки, у Лукашенко учитесь ! Тот четко, и прямо говорит !Белоусов спокойно...
  • Владимир Аверков
    казахи-это вторые хохлы....наши жопоруководители ещё вспомнят об этом...когда амеры и турки там разожгут пожар...Появление Андрея ...

В Индии 33 сотрудника избирательных участков и один избиратель умерли из-за жары

В Индии 33 сотрудника избирательных участков и один избиратель умерли из-за жары

Порядка 33 сотрудников избирательных участков умерли в Индии из-за жары. Один человек умер около урны для голосования, когда пришел проголосовать, передает NDTV.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх