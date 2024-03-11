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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Когда-то давно

Когда-то давно

Он проснулся в понедельник в своём огромном московском доме. Подошла медсестра: - Андрей Викторович, как ваше самочувствие после юбилея? - Нормально.

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Комментарии
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Геннадий Б
Согласен на 100%.
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1 час.
Геннадий Б
Очередная сказка. Вы сами верите в то, что пишете? Единственный вопрос: если он такой великодушный и добрый - почему за 50 лет ни разу не поинтересовался судьбой своего ребёнка? И судьбой своей любимой Ани? Что почтовая или телефонная связь ему неведомы? Впервые за долгое время не прослезился. Потому, что это надуманная нереальная история. Дизлайк.
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1 час.
Татьяна Петрова
Просто человеку предстоит вскоре встреча с Богом на Страшном Суде  и он попытался исправить хоть один свой   грех, о котором  помнил всю жизнь. Прятал глубоко в себе, пытался забыть, но помнил...  В конце жизни часто люди вспоминают все свои большие и малые ошибки, грехи и грешки совершённые ими когда-то. Кто-то идёт в Храм и пытается замолить их перед Богом, а он решил САМ исправить то, что всю жизнь его мучило.  Тем более, что возможностей у него стало значительно больше, чем когда-то в юности. История, конечно не банальная, но вполне реальная.  Лично мне так кажется.
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1 час.

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