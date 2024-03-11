Когда-то давно

Очередная сказка. Вы сами верите в то, что пишете? Единственный вопрос: если он такой великодушный и добрый - почему за 50 лет ни разу не поинтересовался судьбой своего ребёнка? И судьбой своей любимой Ани? Что почтовая или телефонная связь ему неведомы? Впервые за долгое время не прослезился. Потому, что это надуманная нереальная история. Дизлайк.

Татьяна Петрова

Просто человеку предстоит вскоре встреча с Богом на Страшном Суде и он попытался исправить хоть один свой грех, о котором помнил всю жизнь. Прятал глубоко в себе, пытался забыть, но помнил... В конце жизни часто люди вспоминают все свои большие и малые ошибки, грехи и грешки совершённые ими когда-то. Кто-то идёт в Храм и пытается замолить их перед Богом, а он решил САМ исправить то, что всю жизнь его мучило. Тем более, что возможностей у него стало значительно больше, чем когда-то в юности. История, конечно не банальная, но вполне реальная. Лично мне так кажется.