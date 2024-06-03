Шри-Ланка продлила бесплатные визы для некоторых стран, включая Россию

Шри-Ланка продолжает политику предоставления бесплатных виз некоторым странам, включая Россию. Это стало известно благодаря информации, распространенной Ассоциацией туроператоров (АТОР) со ссылкой на визовую платформу страны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии