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Шри-Ланка продлила бесплатные визы для некоторых стран, включая Россию

Шри-Ланка продлила бесплатные визы для некоторых стран, включая Россию

Шри-Ланка продолжает политику предоставления бесплатных виз некоторым странам, включая Россию. Это стало известно благодаря информации, распространенной Ассоциацией туроператоров (АТОР) со ссылкой на визовую платформу страны.

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