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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Погребняк считает, что в РПЛ известен чемпион: «Зенит» находится там, где должен быть. «Краснодар» и «Динамо» будут разыгрывать второе место»

– «Зенит» красуется на вершине таблицы РПЛ. Событие долгожданное? – «Зенит» находится там, где и должен быть.

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