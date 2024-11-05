Разработан законопроект о мгновенном информировании о нарушении водителями правил

Речь о правках в отечественное законодательство. В чем суть идеи: при фиксации нарушения ПДД работающими в автоматическом режиме спецсредствами превышения установленной скорости одновременно подается сигнал красного цвета.
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