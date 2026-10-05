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Жезуш о Роналду: «Сказал ему, что он не может закончить карьеру в сборной поражением и слезами на ЧМ. Криштиану должен был играть, но все изменилось, учитывая произошедшее»

Главный тренер сборной Португалии Жорже Жезуш считает, что Криштиану Роналду должен был поиграть за команду после чемпионата мира-2026.

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