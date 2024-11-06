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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Майкл Рапапорт: «Один игрок НБА сказал мне, что Леброн – самый «фальшивый» парень в лиге»

«Я никогда не расскажу, кто это, но один игрок НБА однажды сказал мне, и у меня волосы на затылке встали дыбом, когда он это произнес, он сказал: «Леброн – самый фальшивый игрок в лиге.

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