Журналист Гальярдо: Мбаппе покинет "Реал" ради АПЛ в 2027 году

Французский нападающий Килиан Мбаппе собирается покинуть мадридский "Реал" в 2027 году и перейти в Английскую премьер-лигу.
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