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«Мне это показалось забавным». Сайнс – о решении «Мерседеса» копировать его тактику обороны позиции на Гран-при Японии

Пилот «Феррари», подводя итоги Гран-при Японии, признал, что ему показалось довольно смешным то, что гонщики «Мерседеса» пытались использовать против него его же тактику обороны, которую Сайнс продемонстрировал на Гран-при Сингапура.

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