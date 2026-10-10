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Иркутск Сегодня

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Владелец суши-бара в Усть-Илимске оштрафован на 500 тысяч рублей за массовое отравление

Усть-Илимский городской суд Иркутской области назначил владельцу суши-бара штраф в размере 500 тысяч рублей за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее массовое заражение сальмонеллезом.

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