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The Eurasia Daily news agency

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The commander-in-chief of NATO forces in Europe will present the "Theory of victory" over Russia

The commander-in-chief of NATO forces in Europe will present the "Theory of victory" over Russia

The Supreme Commander—in-Chief of the NATO Joint Armed Forces in Europe, General Alexus Grinkevich, will present in Warsaw the so-called "theory of victory" of the alliance over Russia - the concept of preparing for a possible high-intensity conflict, follows from the press release of the organizers of the Warsaw Security Forum.

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