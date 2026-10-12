The Supreme Commander—in-Chief of the NATO Joint Armed Forces in Europe, General Alexus Grinkevich, will present in Warsaw the so-called "theory of victory" of the alliance over Russia - the concept of preparing for a possible high-intensity conflict, follows from the press release of the organizers of the Warsaw Security Forum.
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