Русская весна
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Русская весна

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США могут вывести из эксплуатации арсенал МБР Minuteman III без замены

США могут вывести из эксплуатации арсенал МБР Minuteman III без замены

Россия разработала межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) нового поколения для нанесения стратегического ядерного удара, в то время как США не могут заменить устаревшие установки Minuteman III, пишет Military Watch Magazine.

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Комментарии
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Гарий Щерба
Вот и  ЛАДУШКИ, пусть  ОСТАНУТСА БЕЗ  наземного  ЯО ...!!!
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