США могут вывести из эксплуатации арсенал МБР Minuteman III без замены

Россия разработала межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) нового поколения для нанесения стратегического ядерного удара, в то время как США не могут заменить устаревшие установки Minuteman III, пишет Military Watch Magazine.
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