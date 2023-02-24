Звезда «Битвы экстрасенсов» Ахметжанова: Путин дал Байдену последний шанс на Украине

Знаменитая участница «Битвы экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова назвала истинную причину появления синяка на лбу американского президента Джо Байдена, а также рассказала о том, что российский лидер Владимир Путин дал главе Белого дома последний шанс.
Знаменитая участница «Битвы экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова назвала истинную причину появления синяка на лбу американского президента Джо Байдена, а также рассказала о том, что российский лидер Владимир Путин дал главе Белого дома последний шанс.
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