⚡️В Севастополе при ночной атаке БПЛА погиб человек, двое пострадали Губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что в результате атаки ВСУ погибла 60-летняя женщина.
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⚡️В Севастополе при ночной атаке БПЛА погиб человек, двое пострадали Губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что в результате атаки ВСУ погибла 60-летняя женщина.