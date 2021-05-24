Политика Сегодня

614 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • анатолий андреев
    Автору заголовка - пид----расу - надо яйца оторвать за употребления термина "государство" вместо легитимного термина...Депутаты Дагестан...
  • Михаил Еграшин
    Дык, пусть попросит заменить на ссылку в Швейцарию, или где там его коллега-губернатор Дубровский отбывает.Осужденный за кор...
  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Пахан приедет смотреть на отморозков и ворье....Песков: Путин буд...

Полиция Литвы возбудила уголовное дело из-за посадки самолета Ryanair в Минске

Полиция Литвы возбудила уголовное дело из-за посадки самолета Ryanair в Минске

Сотрудники правоохранительных органов Литвы возбудили уголовное дело по факту захвата воздушного судна.

Вернуться к статье
11
Обсудить
Вальтер Юпитер
Нужно внимательно разобраться, прежде чем начинать дубинкой махать. Причём тут терроризм и Лукашенко, когда звонок о минировании поступил из Польши? Лукашенко просто обязан был принять меры по спасению пассажиров. Он это и сделал. Честь ему и хвала. А Протасевича , как я думаю сдали его подельники. Кто-то же из Польши позвонил, когда самолёт пролетал над Беларусью. Кто-то сообщил, в КГБ Беларуси что там летит такой интересный пассажир. Ну, а выдавать Протасевича или нет, будет решать суд.

Картина дня

наверх