Полиция Литвы возбудила уголовное дело из-за посадки самолета Ryanair в Минске

Политика СегодняПолитикаПолиция Литвы возбудила уголовное дело из-за посадки самолета Ryanair в Минске Сотрудники правоохранительных органов Литвы возбудили уголовное дело по факту захвата воздушного судна.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВальтер ЮпитерНужно внимательно разобраться, прежде чем начинать дубинкой махать. Причём тут терроризм и Лукашенко, когда звонок о минировании поступил из Польши? Лукашенко просто обязан был принять меры по спасению пассажиров. Он это и сделал. Честь ему и хвала. А Протасевича , как я думаю сдали его подельники. Кто-то же из Польши позвонил, когда самолёт пролетал над Беларусью. Кто-то сообщил, в КГБ Беларуси что там летит такой интересный пассажир. Ну, а выдавать Протасевича или нет, будет решать суд.Комментировать
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