Новая сенсация! Как Белоусов провел Запад вокруг пальца: хитрая игра олигархов и государства

Игорь Хрипков Гурулёв наверное хотел предложить, выделить по одному миллиарду рублей каждому командующему военным округом или группировкой в зоне специальной операции из личных накоплений на поддержку СВО.

Ю Юрий Конечно, самый главный спецуган по военным делам это Баранец!