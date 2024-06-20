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Новая сенсация! Как Белоусов провел Запад вокруг пальца: хитрая игра олигархов и государства

Новая сенсация! Как Белоусов провел Запад вокруг пальца: хитрая игра олигархов и государства

Сегодня 218 прочитали Недавно депутат государственной думы генерал-лейтенант Андрей Гурулев выступил с неожиданным заявлением, вызвавшим, мягко говоря, удивление.

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Комментарии
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Игорь Хрипков
Гурулёв наверное хотел предложить, выделить по одному миллиарду рублей каждому командующему военным округом или группировкой в зоне специальной операции из личных накоплений на поддержку СВО.
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18 час.
Ю
Юрий
Конечно, самый главный спецуган по военным делам это Баранец!
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17 час.
EV
Evgeni Velesik
Кто их в депутаты избирает?
Ответить
4 час.

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