Англосаксы просили Сталина напасть на Японию, когда германская армия ещё была под Москвой Уже на следующий день после нападения японского авианосного соединения на Пёрл-Харбор Рузвельт высказал советскому правительству пожелание об участии СССР в войне против Японии.
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