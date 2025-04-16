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Член РПЦ Кипшидзе назвал "пасхальный" маникюр кощунством

Член РПЦ Кипшидзе назвал "пасхальный" маникюр кощунством

Маникюр с изображением икон и других религиозных символов можно назвать кощунством. Об этом "Москве 24" рассказал зампред синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

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Комментарии
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Ural Karahanow
Превратить истинную веру в шоу - легко. Протестантизм и католики тому пример. Доступность информации и еды могут и с нами сделать тоже самое. Русское Православия может и должно держаться традиций.
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