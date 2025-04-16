Член РПЦ Кипшидзе назвал "пасхальный" маникюр кощунством

Маникюр с изображением икон и других религиозных символов можно назвать кощунством. Об этом "Москве 24" рассказал зампред синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии