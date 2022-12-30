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Украинские военные обстреляли Донецк из РСЗО

Украинские военные обстреляли Донецк из РСЗО

Солдаты украинских вооруженных сил открыли огонь по столице Донецкой Народной Республики. Информацию об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

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