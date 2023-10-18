Ученые выяснили, что существующие виды рыбы сиг идентичны считавшемуся вымершим виду

Учеными из Амстердамского института совместно с коллегами из Лондонского музея естественной истории было определено, что вид рыб, называющийся Coregonus oxyrinchus, на самом деле не вымер, как считалось ранее.
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