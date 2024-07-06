На Украине задержали мужчин с надувными кругами, пытавшихся уплыть от «могилизации» Зеленского

Западное региональное управление Государственной пограничной службы Украины сообщило, что украинским пограничникам в Закарпатье пришлось применить оружие, чтобы задержать четырех уклонистов, которые пытались переплыть реку Тису на надувных кругах.
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