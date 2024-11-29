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Царьград

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Вышла дебютная песня обновленной группы SEREBRO

Вышла дебютная песня обновленной группы SEREBRO

Поп-группа SEREBRO выпустила свою первую за пять лет песню, она получила название «song#2».Недавно композитор и музыкальный композитор Максим Фадеев анонсировал возвращение и возрождение группы SEREBRO, которая прекратила свое существование в 2019 году.

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Комментарии
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Амара Карпова
Люблю Россию❤️🇷🇺но шоу бизнес нет🤮
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17 час.

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