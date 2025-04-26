На этом фоне стало известно о том, что в Киеве зафиксировали возгорание в районе военного завода. В Брянске при взрыве погиб ключевой разработчик систем РЭБ РФ Недалеко от российско-украинской границы погиб Евгений Рытников, руководитель конструкторского бюро Брянского электромеханического завода и один из ключевых разработчиков комплексов РЭБ «Красуха».