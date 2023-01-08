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"Будет проклят своей страной, зрителями, историей": Елена Драпенко - про слова Смольянинова о России

"Будет проклят своей страной, зрителями, историей": Елена Драпенко - про слова Смольянинова о России

Актриса Елена Драпенко, заслуженная артистка РСФСР и депутат Госдумы, прокомментировала слова актёра Артура Смольянинова о том, что он готов воевать на стороне ВСУ и не возражает против того, чтобы увидеть на месте России "радиоактивный пепел".

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