"Будет проклят своей страной, зрителями, историей": Елена Драпенко - про слова Смольянинова о России

Актриса Елена Драпенко, заслуженная артистка РСФСР и депутат Госдумы, прокомментировала слова актёра Артура Смольянинова о том, что он готов воевать на стороне ВСУ и не возражает против того, чтобы увидеть на месте России "радиоактивный пепел".