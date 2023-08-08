Требования России для завершения конфликта на Украине

Мария Захарова озвучила требования России для мирного урегулирования на Украине Москва требует для урегулирования кризиса признать за ней «новые территориальные реалии», прекратить поставки Киеву вооружений и подтвердить нейтральный статус Украины.
Мария Захарова озвучила требования России для мирного урегулирования на Украине Москва требует для урегулирования кризиса признать за ней «новые территориальные реалии», прекратить поставки Киеву вооружений и подтвердить нейтральный статус Украины.
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