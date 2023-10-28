В Palia появятся улучшения системы жилья, новая система Звездных камней и друг...

В Palia появятся улучшения системы жилья, новая система Звездных камней и другоеКоманда Palia готовится выпустить ряд полезных функций и улучшений, а также сообщает о появлении нового NPC, нового существа и совершенно новой системы Звездных камнейЧитать дальше → читать далее Купить дешевые игры и аккаунты на irongamers.