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Марушев интересен «Трактору» и другим клубам КХЛ. Форвард сейчас на просмотре в «Ак Барсе» («Бизнес Online»)

Сейчас 24-летний игрок находится в «Ак Барсе» на просмотре. Им активно интересуется челябинский клуб, находящийся в Казани, где проходит Кубок TANECO.

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