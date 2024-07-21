21.07.24==Малыш заблудился в зимнем лесу: на помощь пришел медведь и вывел его к людям

Спасатели сбились с ног и потратили два дня на поиски малыша, который заблудился в зимнем лесу. Когда они уже решили свернуть поиски, вышли к реке и увидели мальчугана на мысе, а позже он рассказал, что из леса его вывел медведь.
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