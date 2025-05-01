Когда и как правильно высаживать рассаду по лунному календарю, чтобы она прижилась и хорошо развивалась Алёна Юрьева С приближением весны для огородников наступает важный этап — пересадка рассады в открытый грунт.
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