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Когда и как правильно высаживать рассаду по лунному календарю, чтобы она прижилась и хорошо развивалась

Когда и как правильно высаживать рассаду по лунному календарю, чтобы она прижилась и хорошо развивалась

Когда и как правильно высаживать рассаду по лунному календарю, чтобы она прижилась и хорошо развивалась Алёна Юрьева С приближением весны для огородников наступает важный этап — пересадка рассады в открытый грунт.

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