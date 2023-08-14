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«Нижний Новгород» объявил о переходе Алексы Новаковича

«Нижний Новгород» объявил о переходе сербского форварда Алексы Новаковича (26 лет, 200 см). Контракт заключен на сезон-23/24.

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