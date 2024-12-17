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Закон, порядок, государство

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В ЦДРА прошел ежегодный кадетский бал «Отчизны верные сыны», посвященный Дню героев Отечества

В ЦДРА прошел ежегодный кадетский бал «Отчизны верные сыны», посвященный Дню героев Отечества

В бале приняли участие суворовцы и кадеты Москвы, Санкт-Петербурга, Петрозаводска, Твери и Ульяновска.

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