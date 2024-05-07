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ТОП-4 пар по знаку зодиака, где женщина подавляет мужчину

ТОП-4 пар по знаку зодиака, где женщина подавляет мужчину

Выражение «муж — голова, а жена — шея», по мнению астрологов, актуально не для всех пар. Они заявляют, что по знакам зодиака можно определить, в каких союзах женщина будет занимать главенствующую позицию, а мужчина подчиняться.

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