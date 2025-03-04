Бабаев о соглашении ЦСКА и «Зенита» по трансферам: «По Зделару нарушений не было. Оно существует понятийно: забирать игроков друг у друга из академий и молодежек мы не будем»

– Зделар в «Зените», Круговой переходил в ЦСКА из Питера – джентльменского соглашения больше не существует? – Нет, почему же? Сделка по Зделару произошла по обоюдному согласию: все три стороны – два клуба и футболист – остались удовлетворены трансферами.