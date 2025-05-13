В Горном Алтае снесут полсотни турбаз. Полный список объектов

В их числе и довольно известные среди туристов объекты Борьба с нелегальными турбазами, владельцы которых решили "пересидеть" инициированную главой региона Андреем Турчаком "земельную амнистию", вступает в критическую стадию.
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