На вывоз мусора Уссурийску дали дополнительную технику

В адрес администрации Уссурийска в соцсетях поступило немало жалоб на несвоевременный вывоз мусора. В связи с этим для нового подрядчика региональный оператор выделил дополнительные единицы техники, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации УГО.
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