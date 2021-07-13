На вывоз мусора Уссурийску дали дополнительную технику

В адрес администрации Уссурийска в соцсетях поступило немало жалоб на несвоевременный вывоз мусора. В связи с этим для нового подрядчика региональный оператор выделил дополнительные единицы техники, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации УГО.