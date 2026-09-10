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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Рубин» арендует Бабаева у «Динамо» с правом выкупа за 100 млн рублей. С «Махачкалой» не договорились о сумме трансфера (Иван Карпов)

« Рубин » выиграл у «Динамо» Махачкала борьбу за подписание Ульви Бабаева . Ранее сообщалось, что махачкалинцы вели переговоры с « Динамо » о трансфере 22-летнего вингера.

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