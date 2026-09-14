Новые «Герани» вызвали панику в Киеве: русские дроны признаны самыми эффективными

Реактивные дроны "Герань" продолжают модернизироваться. Financial Times сообщает, что новые российские дроны «Герань-4» и «Герань-5» значительно превосходят предыдущие модели и меняют ход воздушной войны.
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