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Новые «Герани» вызвали панику в Киеве: русские дроны признаны самыми эффективными

Новые «Герани» вызвали панику в Киеве: русские дроны признаны самыми эффективными

  Реактивные дроны "Герань" продолжают модернизироваться. Financial Times сообщает, что новые российские дроны «Герань-4» и «Герань-5» значительно превосходят предыдущие модели и меняют ход воздушной войны.

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