«Миннесота» выставила Фирстова на драфт отказов, он вернется в «Торпедо»

Российский нападающий Владислав Фирстов в следующем сезоне вновь будет играть в Нижнем Новгороде. «Миннесота Уайлд» выставил Фирстова на драфт отказов с целью расторжения контракта, сообщает сайт этого клуба НХЛ.
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