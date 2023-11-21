В Самарской области сотрудники полиции устанавливают факты противоправной деятельности кассира однорого из сетевых магазинов

В ОМВД России по г. Чапаевску обратился представитель одной из торговых организаций, который сообщил о том, что в ходе просмотра записей с камеры видеонаблюдения сотрудники обнаружили хищение денежных средств из кассы торговой точки.
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