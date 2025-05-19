Харьковский дневник: Поэт Симонов, подсолнухи и мобильная связь

«Петербургский дневник» и Александр Малькевич запускают совместный проект. В этой серии публикаций депутат петербургского парламента и сопредседатель Координационного совета Общественной палаты РФ по интеграции новых регионов расскажет о своей работе в Харьковской области осенью 2022 года Открыл для себя я Харьковскую область в августе 2022 года.