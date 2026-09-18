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Военный Гусев рассказал о спасении трех бойцов, попавших под перекрестный огонь

Военный Гусев рассказал о спасении трех бойцов, попавших под перекрестный огонь

Военнослужащий ВС РФ Антон Гусев рассказал РИА «Новости» , как во время штурма Марьинки в ДНР помог трем бойцам выйти из-под перекрестного огня боевиков ВСУ.

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