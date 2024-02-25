Двое бойцов элитной 82-й бригады ВСУ попали в плен на Запорожском направлении

Десантники Вооруженных сил РФ взяли в плен двух украинских солдат на Запорожском направлении. Оружие сдали бойцы элитной 82-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает РИА Новости.
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