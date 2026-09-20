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Нижегородская правда

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Иностранные эксперты дали высокую оценку организации выборов

Иностранные эксперты дали высокую оценку организации выборов

Первый заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев встретился с делегацией иностранных экспертов и наблюдателей из восьми стран мира, которые проводят в регионе мониторинг избирательного процесса.

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