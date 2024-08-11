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«Август подложит нам свинью»: синоптики предупредили о причудах конца лета

«Август подложит нам свинью»: синоптики предупредили о причудах конца лета

«Август подложит нам свинью»: синоптики предупредили о причудах конца лета Ольга ВайленкоПо информации синоптиков, август 2024 года может преподнести россиянам неожиданные погодные сюрпризы, затруднив планы отдыхающих и жителей различных регионов страны.

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