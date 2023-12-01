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Три человека погибли при крушении вертолета на юге Мексики

Три человека погибли при крушении вертолёта Eurocopter в мексиканском штате Морелос. Один погибший являлся сотрудником Федеральной комиссии по электроэнергетике CFE, сообщили в аккаунте компании в сети Х.

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