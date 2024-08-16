📦 Волонтёры из Крыма отправят 5 тонн гуманитарной помощи в Курск В волонтёрском штабе в Щёлкино собирают гуманитарный груз для жителей приграничных районов Курской области.
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📦 Волонтёры из Крыма отправят 5 тонн гуманитарной помощи в Курск В волонтёрском штабе в Щёлкино собирают гуманитарный груз для жителей приграничных районов Курской области.