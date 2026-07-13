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Мировое обозрение

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Раненый при атаке дрона министр Запорожской области намерен продолжить работу

Чиновник, который не прячется в бункере. Министр молодёжной политики Запорожской области Егор Логунов, получивший ранение ноги в результате атаки вражеского дрона, заявил, что не намерен уходить в отставку.

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