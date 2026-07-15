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Микки Арисон («Майами») выбран новым председателем Совета управляющих НБА

Совет управляющих НБА выбрал нового председателя. Им стал Микки Арисон из « Майами ». 77-летний бизнесмен занимает должность управляющего «Хит» уже 31 год (2-й самый длительный действующий срок).

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